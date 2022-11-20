Роналду перед стартом ЧМ: «Полны сил, прекрасно себя чувствуем. Верим! Португалия – навсегда!»

накануне старта опубликовал духоподъемный твит.

«Полны сил, прекрасно себя чувствуем. Та же приверженность и концентрация, что и на каждом турнире.

Верим! Где бы мы ни были, Португалия – навсегда!» – написал нападающий и сборной Португалии в своем твиттере.

проведет первый матч группового этапа в четверг. Команда сыграет против сборной Ганы.

Роналду, не игравший с Нигерией, тренировался со сборной Португалии в субботу