Роналду перед стартом ЧМ: «Полны сил, прекрасно себя чувствуем. Верим! Португалия – навсегда!»
Криштиану Роналду накануне старта ЧМ-2022 опубликовал духоподъемный твит.
«Полны сил, прекрасно себя чувствуем. Та же приверженность и концентрация, что и на каждом турнире.
Верим! Где бы мы ни были, Португалия – навсегда!» – написал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии в своем твиттере.
Сборная Португалии проведет первый матч группового этапа в четверг. Команда сыграет против сборной Ганы.
Роналду, не игравший с Нигерией, тренировался со сборной Португалии в субботу
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