Рубен Невеш: «Роналду в потрясающей форме, судя по тренировкам. Он будет феноменален, если хорошо сыграет команда»
Рубен Невеш оценил состояние форварда Криштиану Роналду после скандального интервью.
«В раздевалке нет никаких разногласий. Поэтому не опасаемся, что вся эта история как-то нас затронет. Разногласия существуют лишь в прессе, в раздевалке их нет. Мы на 100% сосредоточены на чемпионате мира. У нас в сборной Португалии прекрасная обстановка.
Судя по тому, что я видел на тренировках, Роналду в потрясающей форме. Поэтому мы не беспокоимся.
Мы понимаем, что выжать максимум из каждого можно лишь за счет командой игры. Это касается и Роналду. Если мы будем играть хорошо, Роналду будет феноменален», – заявил хавбек «Вулверхэмптона».
Роналду перед стартом ЧМ: «Полны сил, прекрасно себя чувствуем. Верим! Португалия – навсегда!»
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