Рубен Невеш: «Роналду в потрясающей форме, судя по тренировкам. Он будет феноменален, если хорошо сыграет команда»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Вулверхэмптон ЧМ-2022 Рубен Невеш Футбол

Рубен Невеш оценил состояние форварда Криштиану Роналду после скандального интервью.

«В раздевалке нет никаких разногласий. Поэтому не опасаемся, что вся эта история как-то нас затронет. Разногласия существуют лишь в прессе, в раздевалке их нет. Мы на 100% сосредоточены на чемпионате мира. У нас в сборной Португалии прекрасная обстановка.

Судя по тому, что я видел на тренировках, Роналду в потрясающей форме. Поэтому мы не беспокоимся.

Мы понимаем, что выжать максимум из каждого можно лишь за счет командой игры. Это касается и Роналду. Если мы будем играть хорошо, Роналду будет феноменален», – заявил хавбек «Вулверхэмптона».

Роналду перед стартом ЧМ: «Полны сил, прекрасно себя чувствуем. Верим! Португалия – навсегда!»

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