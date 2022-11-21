«Рейнджерс» уволили ван Бронкхорста. Команда идет 2-й в чемпионате Шотландии и не набрала очков в группе ЛЧ

Джованни ван Бронкхорст покидает .

Шотландский клуб объявил об увольнении 47-летнего специалиста с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов в последние месяцы.

Нидерландец возглавил команду из Глазго 18 ноября 2021 года. Под его руководством «Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые за 14 лет (в финале Лиги Европы шотландцы уступили «Айнтрахту» – 1:1, 4:5 по пенальти), а также выиграли Кубок Шотландии.

После 15 туров текущего сезона чемпионата Шотландии «Рейнджерс» набрали 22 очка и занимают второе место, отставая от «Селтика» на 9 баллов. В группе Лиги чемпионов с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» шотландцы не набрали ни одного очка.