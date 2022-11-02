«Рейнджерс» установили антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей голов 2:22. У загребского «Динамо» было 3:22

«Рейнджерс» установили антирекорд по разнице голов в группе.

Шотландский клуб под руководством Джованни ван Бронкхорста забил 2 мяча и пропустил 22, играя в группе с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом».

Таким образом, перекрыли антирекорд загребского , которое в сезоне-2011/12 проиграло все матчи в группе с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3:22.

До этого антирекорд принадлежал , который сезон-2002/03 завершил с разницей 1:18.

Отметим, что Пльзень повторила антирекорд загребского «Динамо», получив разницу 5:24 в группе с «Баварией», «Интером» и «Барселоной».