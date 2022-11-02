«Рейнджерс» установили антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей голов 2:22. У загребского «Динамо» было 3:22
«Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов по разнице голов в группе.
Шотландский клуб под руководством Джованни ван Бронкхорста забил 2 мяча и пропустил 22, играя в группе с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом».
Таким образом, «Рейнджерс» перекрыли антирекорд загребского «Динамо», которое в сезоне-2011/12 проиграло все матчи в группе с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3:22.
До этого антирекорд принадлежал «Спартаку», который сезон-2002/03 завершил с разницей 1:18.
Отметим, что «Виктория» Пльзень повторила антирекорд загребского «Динамо», получив разницу 5:24 в группе с «Баварией», «Интером» и «Барселоной».
Комментарии