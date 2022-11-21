Райт о работе на ЧМ в Катаре: «Чувствую себя очень противоречиво. Ты знаешь, что люди погибали, строя стадионы, думаешь о разрушенных жизнях и семьях»

рассказал, что чувствует, работая на чемпионате мира в Катаре.

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии является экспертом телеканала ITV.

«Я чувствую себя очень противоречиво, если быть до конца честным. Когда я приехал в аэропорт в субботу, увидел, как поют фанаты, то начал чувствовать, что так и должно быть.

В такие моменты нужно останавливать себя, потому что ты знаешь, что произошло, ты видел города и то, как быстро они выросли, и ты знаешь, что люди погибали, строя эти стадионы.

Затем ты думаешь о семьях, разрушенных жизнях, разрушенных семьях, а потом думаешь о компенсации, об отсутствии обязательств по отношению к жертвам.

Я также должен думать о возвращении домой, в мою собственную страну, думать о поколении «Уиндраш» (в 2018 году разгорелся скандал из-за того, что МВД Великобритании провело неправомерную депортацию постоянных резидентов Великобритании в страны, из которых они приехали в детстве – прим.) и о том факте, что 80% этих людей не получили денег и умерли в ожидании.

Когда ты указываешь на кого-то пальцем, ты указываешь тремя пальцами на себя. Но в то же время все, чего ты хочешь для этих людей, – это чтобы они получили компенсацию и справедливость, которой они заслуживают», – сказал Райт.