Депутат Терюшков о ЧМ-2022: «ЛГБТ и русофобская политика делает все это неинтересным. Посмотрю, если будет финал Бразилия – Сербия»

Роман Терюшков рассказал, в каком случае посмотрит финал .

«Если раньше право проведения мундиаля дорогого стоило, и страна должна была выполнять все условия, которые диктует ФИФА, то сейчас Катар нам показал: «Моя страна – мои правила». Вы пришли со своим чемпионатом, и вы будете их выполнять. Никакого ЛГБТ, никакого пива.

И поэтому тот цивилизационный разрыв, который существует сейчас между Западом и остальным миром, будет все больше проявляться. И те тектонические сдвиги, которые мы сейчас видим в футболе, будут проявляться все больше и больше.

Я не вижу смысла смотреть чемпионат мира по футболу. Потому что то, как нас оттуда выгнали, и та ЛГБТ и русофобская политика, которая проводится, делает все это неинтересным. Если будет финал Бразилия – Сербия, посмотрю», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок».