Сборная Нидерландов отказалась от использования повязки One Love на ЧМ-2022: «Наш приоритет номер один – побеждать. Не хотим, чтобы капитан начинал матчи с желтой карточкой»

Сборная Нидерландов отказалась от использования повязки One Love на чемпионате мира.

Ранее ряд европейских сборных планировал использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе. Позже стало известно, что ФИФА не одобрила эту акцию, а капитаны команд, надевшие эту повязку, могут начать матч с желтой карточкой.

«Мы глубоко сожалеем, что совместными усилиями не удалось достичь разумного решения. Мы выступаем за послание One Love и будем продолжать распространять его, но наш приоритет номер один на чемпионате мира – выигрывать матчи.

Мы не хотим, чтобы капитан начинал матчи с желтой карточкой. Вот почему мы, как рабочая группа УЕФА, футбола Нидерландов (KNVB) и как команда, должны были с болью в сердце принять решение отказаться от нашего плана.

Как было объявлено ранее, KNVB заплатила бы возможный штраф за ношение капитанской повязки One Love, но тогда не было признаков того, что ФИФА захочет наказать нас за это на поле.

Это противоречит духу нашего вида спорта, который объединяет миллионы людей. Вместе с другими вовлеченными странами мы критически рассмотрим наши отношения с в предстоящий период», – говорится в заявлении KNVB.

Отметим, что сборная Нидерландов была организатором инициативы использования этой повязки.