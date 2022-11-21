Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг проблемы с общении с Бруну Фернандешем
Криштиану Роналду считает, что его интервью не скажется на игроках сборной Португалии.
«С вашей стороны легко смотреть на то, как нам нужно выбирать подходящее время. Иногда вы пишете правду, иногда вы пишете ложь.
Мне не нужно беспокоиться о том, что думают другие. Я говорю, когда хочу – мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу. Все это знают. Пожалуйста, не спрашивайте игроков [Португалии] обо мне. Спрашивайте о чемпионате мира», – заявил нападающий «Манчестер Юнайтед».
Форвард также назвал себя «пуленепробиваемым» и «облаченным в железо», и опроверг слухи о проблемах в общении с Бруну Фернандешем, которые появились после выхода видео, на котором игроки холодно поздоровались по прибытии в расположение сборной.
«Я просто дурачился. Его самолет опоздал, и я спросил его: «Ты приплыл на лодке?»
Игроки хорошо знают меня много лет и знают, что я за человек. Это амбициозная команда, которая голодна [до побед] и сосредоточена. Так что я уверен, что это не поколеблет концентрацию и сосредоточенность», – сказал Роналду.
«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду
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