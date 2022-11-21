Роналду назвал себя «пуленепробиваемым» и опроверг проблемы с общении с Бруну Фернандешем

считает, что его интервью не скажется на игроках сборной .

«С вашей стороны легко смотреть на то, как нам нужно выбирать подходящее время. Иногда вы пишете правду, иногда вы пишете ложь.

Мне не нужно беспокоиться о том, что думают другие. Я говорю, когда хочу – мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу. Все это знают. Пожалуйста, не спрашивайте игроков [Португалии] обо мне. Спрашивайте о чемпионате мира», – заявил нападающий «Манчестер Юнайтед».

Форвард также назвал себя «пуленепробиваемым» и «облаченным в железо», и опроверг слухи о проблемах в общении с , которые появились после выхода видео, на котором игроки холодно поздоровались по прибытии в расположение сборной.

«Я просто дурачился. Его самолет опоздал, и я спросил его: «Ты приплыл на лодке?»

Игроки хорошо знают меня много лет и знают, что я за человек. Это амбициозная команда, которая голодна [до побед] и сосредоточена. Так что я уверен, что это не поколеблет концентрацию и сосредоточенность», – сказал Роналду.

«Я аппетитный фрукт, я пример для подражания, рекорды сами преследуют меня». Пересказ интервью Роналду