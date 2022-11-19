«Завтра он будет чувствовать себя полным идиотом». Морган о том, что Инфантино «чувствует себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом»
Пирс Морган отреагировал на слова президента ФИФА перед началом чемпионата мира.
Напомним, на пресс-конференции, посвященной старту турнира, Джанни Инфантино заявил: «Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом».
«Завтра он будет чувствовать себя полным идиотом», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
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