«Завтра он будет чувствовать себя полным идиотом». Морган о том, что Инфантино «чувствует себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом»

Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 Пирс Морган Футбол

Пирс Морган отреагировал на слова президента ФИФА перед началом чемпионата мира.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной старту турнира, Джанни Инфантино заявил: «Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом».

«Завтра он будет чувствовать себя полным идиотом», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

«Европейцы должны 3 тысячи лет извиняться за то, что делали по всему миру последние 3 тысячи лет, прежде чем учить других». Инфантино о критике Катара

Глава ФИФА о запрете пива на стадионах ЧМ: «Вы переживете три часа в день без пива. Если это будет самая большая проблема, я отправляюсь на пляж»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные