«Тен Хаг не выиграл ничего за пределами Голландии. Он и близко не «великий» – в отличие от Роналду». Морган о тренере «МЮ»

критично отозвался о тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

Морган ранее взял интервью у , где тот раскритиковал клуб и главного тренера .

Журналист The Times Генри Уинтер одобрил в твиттере заявление «МЮ» о предпринятых шагах в ответ на выступление Криштиану Роналду, написав, что «Роналду попытался уничтожить великого тренера и великий клуб, а в итоге уничтожил свою репутацию в «Юнайтед».

«Великий» тренер? Тен Хаг ничего не выиграл за пределами Голландии.

Он и близко не «великий» – в отличие от Роналду, который работал со многими великими тренерами», – написал Морган в ответ на твит Уинтера.

Напомним, тен Хаг ранее тренировал ряд клубов в Нидерландах, включая «Аякс», с которым взял 6 трофеев.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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