«Тен Хаг не выиграл ничего за пределами Голландии. Он и близко не «великий» – в отличие от Роналду». Морган о тренере «МЮ»
Пирс Морган критично отозвался о тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
Морган ранее взял интервью у Криштиану Роналду, где тот раскритиковал клуб и главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Журналист The Times Генри Уинтер одобрил в твиттере заявление «МЮ» о предпринятых шагах в ответ на выступление Криштиану Роналду, написав, что «Роналду попытался уничтожить великого тренера и великий клуб, а в итоге уничтожил свою репутацию в «Юнайтед».
«Великий» тренер? Тен Хаг ничего не выиграл за пределами Голландии.
Он и близко не «великий» – в отличие от Роналду, который работал со многими великими тренерами», – написал Морган в ответ на твит Уинтера.
Напомним, тен Хаг ранее тренировал ряд клубов в Нидерландах, включая «Аякс», с которым взял 6 трофеев.
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