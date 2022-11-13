не включил защитника в состав «Ромы» на игру с .

По сведениям журналиста Corriere dello Sport Якопо Алипранди, сегодня футболист уехал из Рима со своей семьей в отпуск, предоставленный главным тренером.

Ранее Моуринью после матча с «Сассуоло» (1:1) в 14-м туре Серии А обвинял одного из футболистов в предательстве и советовал искать новый клуб, но при этом отказался назвать имя.

Предполагается, что речь шла именно о 27-летнем нидерландском защитнике.

Со статистикой выступлений Карсдорпа можно ознакомиться здесь.

«Усилия команды предал один игрок». Моуринью обвинил своего после ничьей – и выгоняет из «Ромы»