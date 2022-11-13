Моуринью не включил Карсдорпа в заявку на матч с «Торино», защитник уехал из Рима с семьей. Жозе обвинял одного из игроков в предательстве после ничьей с «Сассуоло»
Жозе Моуринью не включил защитника Рика Карсдорпа в состав «Ромы» на игру с «Торино».
По сведениям журналиста Corriere dello Sport Якопо Алипранди, сегодня футболист уехал из Рима со своей семьей в отпуск, предоставленный главным тренером.
Ранее Моуринью после матча с «Сассуоло» (1:1) в 14-м туре Серии А обвинял одного из футболистов в предательстве и советовал искать новый клуб, но при этом отказался назвать имя.
Предполагается, что речь шла именно о 27-летнем нидерландском защитнике.
Со статистикой выступлений Карсдорпа можно ознакомиться здесь.
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