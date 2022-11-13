Моуринью после 1:1 с «Торино»: «У «Ромы» есть игроки с очень низким уровнем игры. Без Дибалы тяжело»

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Жозе Моуринью подвел итоги матча «Рома»«Торино» (1:1). 

«Меня справедливо удалили, я сказал плохие слова в адрес судьи. В конце матча я извинился.

Когда играет Дибала, это совсем другое дело. Без него нам тяжело. Но у нас есть футболисты с очень низким уровнем игры... Кто-то должен быть самокритичным», – сказал главный тренер «Ромы».

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