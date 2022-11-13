Моуринью после 1:1 с «Торино»: «У «Ромы» есть игроки с очень низким уровнем игры. Без Дибалы тяжело»
Жозе Моуринью подвел итоги матча «Рома» – «Торино» (1:1).
«Меня справедливо удалили, я сказал плохие слова в адрес судьи. В конце матча я извинился.
Когда играет Дибала, это совсем другое дело. Без него нам тяжело. Но у нас есть футболисты с очень низким уровнем игры... Кто-то должен быть самокритичным», – сказал главный тренер «Ромы».
«Усилия команды предал один игрок». Моуринью обвинил своего после ничьей – и выгоняет из «Ромы»
Комментарии