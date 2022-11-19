Врачи «Валенсии» считают, что Гайя мог бы сыграть за Испанию уже 23-го. Из-за травмы Хосе вчера заменили на Бальде из «Барсы»

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В «Валенсии» считают решение исключить Хосе Гайю из сборной Испании преждевременным.

У 27-летнего футболиста после товарищеской игры с Иорданией (3:1) было диагностировано легкое боковое растяжение правого голеностопа. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике принял решение исключить Гайю из заявки на ЧМ-2022 и вызвать из «Барселоны» 19-летнего Алекса Бальде.

Как утверждает As, по возвращении из Катара Гайя был обследован врачами «Валенсии», и они пришли к выводу, что при необходимости он мог бы сыграть уже в среду против Коста-Рики. Никаких заметных болевых ощущений сам футболист также не испытывает.

В клубе не склонны считать, что такое повреждение давало право произвести замену в составе.

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