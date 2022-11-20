Камавинга пропустил тренировку Франции из-за проблем с приводящими мышцами. Матч с Австралией – 22-го

Хавбек сборной Франции и испытывает проблемы со здоровьем.

Полузащитник пропустил начало тренировки национальной команды из-за дискомфорта в приводящих мышцах бедра и в итоге так и не появился на занятии.

RMC Sport утверждает, что тренерский штаб под руководством Дидье Дешама старается минимизировать любые риски, учитывая проблемы с травмами перед .

В текущем сезоне Камавинга провел 14 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Первый матч сборной на турнире в Катаре пройдет 22 ноября – против Австралии.