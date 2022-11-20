Камавинга пропустил тренировку Франции из-за проблем с приводящими мышцами. Матч с Австралией – 22-го
Хавбек сборной Франции и «Реала» Эдуардо Камавинга испытывает проблемы со здоровьем.
Полузащитник пропустил начало тренировки национальной команды из-за дискомфорта в приводящих мышцах бедра и в итоге так и не появился на занятии.
RMC Sport утверждает, что тренерский штаб под руководством Дидье Дешама старается минимизировать любые риски, учитывая проблемы с травмами перед ЧМ-2022.
В текущем сезоне Камавинга провел 14 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Первый матч сборной Франции на турнире в Катаре пройдет 22 ноября – против Австралии.
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