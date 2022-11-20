Камавинга пропустил тренировку Франции из-за проблем с приводящими мышцами. Матч с Австралией – 22-го

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы ЧМ-2022 Эдуардо Камавинга Здоровье Футбол

Хавбек сборной Франции и «Реала» Эдуардо Камавинга испытывает проблемы со здоровьем.

Полузащитник пропустил начало тренировки национальной команды из-за дискомфорта в приводящих мышцах бедра и в итоге так и не появился на занятии.

RMC Sport утверждает, что тренерский штаб под руководством Дидье Дешама старается минимизировать любые риски, учитывая проблемы с травмами перед ЧМ-2022.

В текущем сезоне Камавинга провел 14 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Первый матч сборной Франции на турнире в Катаре пройдет 22 ноября – против Австралии.

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