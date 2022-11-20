Гризманн о том, сыграет ли в полузащите Франции: «Может, сразу назвать весь состав тренеру Австралии? Везде стараюсь выкладываться по максимуму»

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Антуан Гризманн рассказал о возможной новой роли в сборной.

«Буду ли я играть в полузащите? Я не знаю. Может, дадите мне номер главного тренера сборной Австралии, чтобы я назвал ему весь стартовый состав?» – сказал Гризманн с улыбкой.

«Я стараюсь отрабатывать везде, будь то в нападении или в обороне – мне нравится отбирать мяч, помогать команде в обороне. Мне это всегда в радость.

Независимо от того, где я играю, я стараюсь выкладываться по максимуму, делать то, что нужно команде», – сказал нападающий «Атлетико» и сборной Франции в интервью Telefoot.

Сборная Франции сыграет со сборной Австралии 22 ноября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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