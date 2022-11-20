Родри: «Гвардиола творит историю везде: в «Барсе, «Баварии» и «Ман Сити». Впечатляет, что он выиграл все»

высоко отозвался о тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

«Уже четыре года я играю в под руководством . Конечно, он творит историю везде, куда бы ни пришел: в «Барселоне», «Баварии» и, конечно, здесь. Думаю, он изменил игру с тех пор, как пришел сюда.

Гвардиола сделал меня другим игроком, топ-футболистом в плане моего знания игры, того, как я должен себя вести, роли в команде, некоторых аспектов, которые важны в футболист.

Он один из лучших. И больше всего меня впечатляет то, что он выиграл все. Гвардиола все еще голоден [до побед] каждый день. Он требователен каждый день, не расслабляется. И это впечатляет», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».