Родри: «Гвардиола творит историю везде: в «Барсе, «Баварии» и «Ман Сити». Впечатляет, что он выиграл все»
Родри высоко отозвался о тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.
«Уже четыре года я играю в «Ман Сити» под руководством Пепа Гвардиолы. Конечно, он творит историю везде, куда бы ни пришел: в «Барселоне», «Баварии» и, конечно, здесь. Думаю, он изменил игру с тех пор, как пришел сюда.
Гвардиола сделал меня другим игроком, топ-футболистом в плане моего знания игры, того, как я должен себя вести, роли в команде, некоторых аспектов, которые важны в футболист.
Он один из лучших. И больше всего меня впечатляет то, что он выиграл все. Гвардиола все еще голоден [до побед] каждый день. Он требователен каждый день, не расслабляется. И это впечатляет», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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