Игрок «Сочи» Ушатов о сравнении Гаранина с Гвардиолой: «Прически похожи. «Подальше от ворот – поближе к премиальным» – вот вся тактика в ПФЛ»

ответил на вопрос о сравнении и Пепа Гвардиолы.

– Опиши Гаранина тремя словами.

– Эмоциональный и требовательный тактик.

– Гаранина иногда сравнивают с Гвардиолой.

– Прически похожи, да (смеется).

– Помимо внешности, сравнение корректно?

– С Пепом пока не знаком, но именно в «Твери» я впервые увидел тактические занятия, которые моделировали то, что реально будет происходить на поле.

Даже если мы играли в обычный квадрат – во время него Гаранин давал специальные задания, которые готовили нас к конкретной игре.

Или, например, разбор тренировок с помощью дронов – ты сразу совсем иначе видишь рисунок игры. Как действует защита, где нас поджали, где мы проспали подбор – с телевизионной камеры этого не увидишь.

– Александр Зотов про аналогичные разборы с дронов у Гаранина в «Енисее» говорил: «Мы можем делать передачи в зону с закрытыми глазами, зная, что там точно будет партнер».

– Да-да, тут тоже картинка сверху решает. Игра на третьего – это фишка Вадима Вячеславовича. Понять принципы такой игры намного проще, если видишь всю поляну и действия всех игроков, а не только тех, кого захватил кадр.

– В ПФЛ такой подход – редкость.

– Мы были чуть ли не единственные, кто реально пытался играть в футбол.

– это борьба. Потом еще раз борьба. И только потом уже все остальное. «Подальше от ворот – поближе к премиальным» – выноси мяч, вот и вся тактика, – сказал футболист .