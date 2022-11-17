Бразилия связывалась с Гвардиолой в 2019-м. Тренер хотел 24 млн евро в год

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Федерация футбола Бразилии добивалась назначения Пепа Гвардиолы главным тренером сборной.

«Я буду сейчас говорить от своего имени, а не от федерации, но три года назад был вице-президент, мой коллега, который связывался с Гвардиолой по поводу работы в сборной Бразилии.

Гвардиола был открыт для переговоров, но хотел 24 миллиона евро в год. Там чуть сердечный приступ не приключился, когда такая зарплата была озвучена в разговоре о сменщике Тите», – сказал вице-президент Федерации футбола Бразилии Франсиско Новеллетто в эфире Radio Grenal.

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