«Интер» хочет продлить контракт с Чалханоглу. Индзаги и боссы клуба довольны игрой хавбека

надеется продлить контракт с .

Руководство клуба и главный тренер довольны выступлениями турецкого полузащитника.

Как сообщает Corriere dello Sport, в ближайшее время руководство «нерадзурри» начнет переговоры с представителями игрока и предложит новый контракт.

Текущее соглашение Чалханоглу действует до лета 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.