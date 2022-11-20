«Интер» хочет продлить контракт с Чалханоглу. Индзаги и боссы клуба довольны игрой хавбека
«Интер» надеется продлить контракт с Хаканом Чалханоглу.
Руководство клуба и главный тренер Симоне Индзаги довольны выступлениями турецкого полузащитника.
Как сообщает Corriere dello Sport, в ближайшее время руководство «нерадзурри» начнет переговоры с представителями игрока и предложит новый контракт.
Текущее соглашение Чалханоглу действует до лета 2024 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
Комментарии