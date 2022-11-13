Индзаги о 6 победах в 7 последних матчах Серии А: «Темпу «Наполи» сложно соответствовать. «Интеру» надо идти своим путем»

Главный тренер подвел итоги матча с «Аталантой» (3:2) в Серии А.

«Было крайне важно добиться шести побед в 7 последних матчах перед паузой на ЧМ-2022. В Бергамо всегда тяжело играть. У нас был неправильный подход к делу в начале игры, мы пропустили после ошибки, но во втором тайме здорово сумели перевернуть матч.

В прошлом сезоне на этом этапе сезона у нас было на 4 очка больше, но сейчас у нас была более сложная группа в Лиге чемпионов. «Наполи» задает такой темп, которому трудно соответствовать, нам просто нужно идти своим путем.

Впереди еще 23 матча, и у нас есть 45 дней на то, чтобы поработать над деталями и дождаться возвращения травмированных», – сказал Индзаги в эфире Sky Sport Italia.