Хакан Чалханоглу: «Состав «Интера» намного сильнее, чем у «Милана». Мы проиграли дерби из-за моей замены – тренер повлиял на результат»

заявил, что «Интер» превосходит по уровню состава.

Футболист перешел в «Интер» из «Милана» в 2021 году. В прошедшем сезоне «россонери» выиграли Серию А, с Чалханоглу занял второе место.

«Состав «Интера» намного сильнее, чем у «Милана».

Мы проиграли дерби, когда игра изменилась на 75-й минуте после замены меня и . Мы вели 1:0, но уступили 1:2. Тренер [ ] повлиял на итоговый результат. Я так ему и сказал.

А в полуфинале Кубка Италии мы одержали победу над со счетом 3:0», – сказал турецкий полузащитник в интервью Tivibu Spor.

В минувшем сезоне Чалханоглу забил 7 голов и сделал 12 результативных передач в 34 играх чемпионата Италии.

Хакан Чалханоглу: «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в Серии А – он почти не играл. Ему нравится быть в центре внимания»