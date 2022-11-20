Комличенко о поле игры с Узбекистаном: «Намного лучше, чем в Таджикистане. Странно, почему полей нет нормальных»

счел неудовлетворительными результаты товарищеских матчей сборной России.

Российская команда сыграла 0:0 в играх Таджикистаном и .

– Как можете подвести итоги товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном?

– По результатам – неудовлетворительно.

– В целом то, что сыграли – хорошо?

– То, что сыграли, да, сборной собрались. Но все равно непросто, потренировались, первый раз вообще с ребятами играл на поле. В этом плане.

– В обеих странах не самое лучшее качество газона. Получалось ли себя беречь?

– Здесь получше, если честно. Намного лучше такое, чем искусственное, как в . Все равно и сегодня у нас травму получил Сильянов на таком поле. Для меня странно, почему полей нет нормальных.

– У вторая травма. С чем вы это связываете?

– Я не знаю. Можно сказать, что с полем. Я не знаю, с чем еще связать.

– С учетом того, что два игрока выбыли, впереди матчи Кубка. Стоит ли задуматься об участии?

– Нет. Вопрос мы так не ставим. Травмы бывают и на ровном месте. В сборную ехать надо по-любому, двести процентов. От травм никто не застрахован, – сказал нападающий сборной России.