Комличенко о поле игры с Узбекистаном: «Намного лучше, чем в Таджикистане. Странно, почему полей нет нормальных»
Николай Комличенко счел неудовлетворительными результаты товарищеских матчей сборной России.
Российская команда сыграла 0:0 в играх Таджикистаном и Узбекистаном.
– Как можете подвести итоги товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном?
– По результатам – неудовлетворительно.
– В целом то, что сыграли – хорошо?
– То, что сыграли, да, сборной собрались. Но все равно непросто, потренировались, первый раз вообще с ребятами играл на поле. В этом плане.
– В обеих странах не самое лучшее качество газона. Получалось ли себя беречь?
– Здесь получше, если честно. Намного лучше такое, чем искусственное, как в Таджикистане. Все равно и сегодня у нас травму получил Сильянов на таком поле. Для меня странно, почему полей нет нормальных.
– У «Ростова» вторая травма. С чем вы это связываете?
– Я не знаю. Можно сказать, что с полем. Я не знаю, с чем еще связать.
– С учетом того, что два игрока выбыли, впереди матчи Кубка. Стоит ли задуматься об участии?
– Нет. Вопрос мы так не ставим. Травмы бывают и на ровном месте. В сборную ехать надо по-любому, двести процентов. От травм никто не застрахован, – сказал нападающий сборной России.
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