Иньеста будет рад, если Месси выиграет ЧМ-2022: «Если не Испания, то буду счастлив из-за победы Аргентины»

будет рад, если станет чемпионом мира со сборной .

– Если Испания не выиграет чемпионат мира, то вы бы хотели, чтобы это сделал Месси?

– Да. Если Испания не победит, то я буду счастлив из-за победы Аргентины. А еще буду рад, если выиграет , потому что там играют мои партнеры по команде. Но сильнее всего я хочу, чтобы победила Испания, – сказал игрок .