Иньеста будет рад, если Месси выиграет ЧМ-2022: «Если не Испания, то буду счастлив из-за победы Аргентины»
Андрес Иньеста будет рад, если Лионель Месси станет чемпионом мира со сборной Аргентины.
– Если Испания не выиграет чемпионат мира, то вы бы хотели, чтобы это сделал Месси?
– Да. Если Испания не победит, то я буду счастлив из-за победы Аргентины. А еще буду рад, если выиграет Япония, потому что там играют мои партнеры по команде. Но сильнее всего я хочу, чтобы победила Испания, – сказал игрок «Виссел Кобе».
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