Иньеста о фаворитах ЛЧ: «Сити» и «ПСЖ» сильны, они снова будут близки к победе. «Наполи» провел отличный групповой этап, у «Ливерпуля» и «Реала» тоже все хорошо»

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Андрес Иньеста назвал фаворитов Лиги чемпионов. 

«Я считаю «Ман Сити» и «ПСЖ» сильными командами в Лиге чемпионов, думаю, они снова будут близки к тому, чтобы выиграть ее.

Но дело в том, что есть отличные команды, и сейчас они находятся в отличной форме, и уже в феврале мы увидим, изменится ли это.

«Наполи», например, провел отличный групповой этап, но давайте посмотрим, как у них пойдут дела дальше. У «Ливерпуля» и «Реала» тоже все хорошо», – сказал полузащитник «Виссел Кобе». 

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