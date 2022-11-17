Иньеста о фаворитах ЛЧ: «Сити» и «ПСЖ» сильны, они снова будут близки к победе. «Наполи» провел отличный групповой этап, у «Ливерпуля» и «Реала» тоже все хорошо»

Андрес Иньеста назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«Я считаю и сильными командами в , думаю, они снова будут близки к тому, чтобы выиграть ее.

Но дело в том, что есть отличные команды, и сейчас они находятся в отличной форме, и уже в феврале мы увидим, изменится ли это.

«Наполи», например, провел отличный групповой этап, но давайте посмотрим, как у них пойдут дела дальше. У и тоже все хорошо», – сказал полузащитник «Виссел Кобе».