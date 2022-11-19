Мостовой – Карпину о критике: «Мы хорошо знаем футбол, для этого не обязательно тренировать»

отреагировал на реплику о тренерском опыте его критиков.

Главный тренер сборной России сегодня заявил: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной».

«Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол.

А его мы знаем очень хорошо, и для этого не обязательно тренировать», – подчеркнул бывший полузащитник «Сельты», тренирующий клуб Медиалиги Fight Nights.