Мостовой – Карпину о критике: «Мы хорошо знаем футбол, для этого не обязательно тренировать»
Александр Мостовой отреагировал на реплику Валерия Карпина о тренерском опыте его критиков.
Главный тренер сборной России сегодня заявил: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной».
«Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол.
А его мы знаем очень хорошо, и для этого не обязательно тренировать», – подчеркнул бывший полузащитник «Сельты», тренирующий клуб Медиалиги Fight Nights.
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