Катар — Эквадор: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч Катар – Эквадор

Во сколько матч Катар – Эквадор

Стали известны стартовые составы команд.

Катар: Саад Аль-Шеб – Абделькарим Хассан, Буалем Хухи, Басим Аль-Рави – Хомам Ахмед, Ро-Ро, Абдулазиз Хатем, Карим Будиаф – Акрам Афиф, Альмоэз Али, Хасан Аль-Хайдос.

Эквадор: Эрнан Галиндес – Первис Эступиньян, Пьеро Инкапиэ, Феликс Торрес, Анхело Пресиадо – Ромарио Ибарра, Мойсес Кайседо, Джегсон Мендес, Гонсало Плата – Микаэль Эстрада, Эннер Валенсия.

Помимо этих двух сборных, в группе A выступают национальные команды Сенегала и Нидерландов, которые сыграют завтра.