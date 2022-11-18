Катар — Эквадор: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
В первом матче Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.
Где смотреть матч Катар – Эквадор
Во сколько матч Катар – Эквадор
Стали известны стартовые составы команд.
Катар: Саад Аль-Шеб – Абделькарим Хассан, Буалем Хухи, Басим Аль-Рави – Хомам Ахмед, Ро-Ро, Абдулазиз Хатем, Карим Будиаф – Акрам Афиф, Альмоэз Али, Хасан Аль-Хайдос.
Эквадор: Эрнан Галиндес – Первис Эступиньян, Пьеро Инкапиэ, Феликс Торрес, Анхело Пресиадо – Ромарио Ибарра, Мойсес Кайседо, Джегсон Мендес, Гонсало Плата – Микаэль Эстрада, Эннер Валенсия.
Помимо этих двух сборных, в группе A выступают национальные команды Сенегала и Нидерландов, которые сыграют завтра.
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