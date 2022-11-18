Морган сказал, что Роналду доволен интервью: «Он знал, какой будет реакция. Все тщательно обдумал»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Пирс Морган Футбол

Пирс Морган рассказал, что Криштиану Роналду доволен своим интервью.

Португалец на днях дал Моргану интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага.

«Он очень доволен тем, как все сложилось. Криштиану знал, что и как он хотел сказать. Он знал, какой будет реакция.

Роналду ничего не делает, не подумав хорошенько. Он все тщательно обдумал», – сказал телеведущий.

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные