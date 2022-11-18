Морган сказал, что Роналду доволен интервью: «Он знал, какой будет реакция. Все тщательно обдумал»
Пирс Морган рассказал, что Криштиану Роналду доволен своим интервью.
Португалец на днях дал Моргану интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага.
«Он очень доволен тем, как все сложилось. Криштиану знал, что и как он хотел сказать. Он знал, какой будет реакция.
Роналду ничего не делает, не подумав хорошенько. Он все тщательно обдумал», – сказал телеведущий.
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
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