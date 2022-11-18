Пирс Морган рассказал, что доволен своим интервью.

Португалец на днях дал Моргану интервью, в котором раскритиковал и тренера Эрика тен Хага.

«Он очень доволен тем, как все сложилось. Криштиану знал, что и как он хотел сказать. Он знал, какой будет реакция.

Роналду ничего не делает, не подумав хорошенько. Он все тщательно обдумал», – сказал телеведущий.

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