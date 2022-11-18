Пирс Морган: «Роналду – величайший игрок всех времен. Его наследие не будет определяться несколькими месяцами неуважения со стороны тренера»

Пирс Морган считает величайшим игроком в истории.

«Наследие Роналду не будет определяться несколькими месяцами неуважения со стороны нового тренера [Эрика тен Хага].

Он величайший игрок всех времен, и он все еще великий футболист, в чем, как я подозреваю, мы скоро убедимся на чемпионате мира», – написал в твиттере телеведущий, который недавно выпустил интервью с 37-летним португальцем.

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