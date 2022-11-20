Нойер о ЧМ-2022: «Аргентина и Бразилия – в числе явных фаворитов. Германия может добиться успеха, если реализует свой потенциал»

оценил шансы Германии на , а также назвал фаворитов турнира.

«У нас очень хорошая команда, в которой отлично сочетаются опыт и молодость. Если мы реализуем свой потенциал во время турнира, то сможем добиться успеха», – сказал вратарь сборной и «Баварии».

Отвечая на вопрос о фаворитах ЧМ-2022, Нойер сказал: и сейчас в очень хорошей форме, так что для меня они входят в число явных фаворитов турнира».