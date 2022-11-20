Касильяс о «Золотом мяче» для вратаря: «Очень жаль, но я не верю в это. Роль голкипера не считают столь важной»

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Золотой мяч Тибо Куртуа Футбол

Икер Касильяс считает, что у вратарей нет шансов на получение «Золотого мяча».

– Из-за Куртуа вновь начался спор о «Золотом мяче» для вратарей...

– Мне очень жаль, но я не верю в это. Роль вратаря не считают столь важной, о ней забывают, когда другие игроки команды заслуживают «Золотой мяч».

Для вратарей придумали приз имени Яшина. Это должны были сделать гораздо раньше, – сказал бывший вратарь «Реала» и сборной Испании.

Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно. Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные