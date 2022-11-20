Касильяс о «Золотом мяче» для вратаря: «Очень жаль, но я не верю в это. Роль голкипера не считают столь важной»
Икер Касильяс считает, что у вратарей нет шансов на получение «Золотого мяча».
– Из-за Куртуа вновь начался спор о «Золотом мяче» для вратарей...
– Мне очень жаль, но я не верю в это. Роль вратаря не считают столь важной, о ней забывают, когда другие игроки команды заслуживают «Золотой мяч».
Для вратарей придумали приз имени Яшина. Это должны были сделать гораздо раньше, – сказал бывший вратарь «Реала» и сборной Испании.
Куртуа о «Золотом мяче» для вратаря: «Это невозможно. Выигрываешь Ла Лигу и ЛЧ, команда побеждает благодаря твоим сэйвам – а в итоге ты 7-й»
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