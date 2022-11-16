Роберто Мартинес: «Куртуа заслужил «Золотой мяч». Он первый вратарь на моей памяти, сыгравший такую роль в победе в ЛЧ»

считает, что заслуживал выиграть .

– Куртуа стал лучше в том, что он делал в 2018-м (Тибо был признан лучшим вратарем чемпионата мира – прим.). На моей памяти он первый вратарь, сыгравший такую значительную роль в победе в Лиге чемпионов.

В футболе разные критерии, когда дело доходит до сравнения полевых игроков с вратарями, но, на мой взгляд, Тибо заслужил «Золотой мяч». Такого не случалось с 1970-х годов (Лев Яшин получил «Золотой мяч» в 1963-м – прим.), но результаты Куртуа в Лиге чемпионов показывают, что он уникальный игрок.

– Находится ли он в своем зените?

– Мы всегда видели, каков он. В 2018 году, будучи лучшим вратарем чемпионата мира, он пережил очень трудные предыдущие моменты по прибытии в . Вот где он показал свой уровень зрелости.

Он никогда не признавал поражений и хотел очень усердно работать. Мы в Бельгии очень гордимся им, и он ознаменует целую эпоху. В будущем это сильно изменит подготовку молодых бельгийских вратарей, – сказал главный тренер сборной .