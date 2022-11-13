Сергей Семак: «По просьбе минспорта решили поставить нас в сложные условия. Для нас сложно, потому что и Алип, и Ловрен уезжают в сборную»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил проблемы с составом на ближайшие матчи.
— Насколько мы знаем, Ловрен уезжает в сборную после этого матча, а на кубковые встречи остаются Чистяков и Алип?
— Естественно, для нас сложно, потому что и Алип уезжает, и Ловрен уезжает, и кто-то из наших сборников, и Барриос уезжает. Мы понимаем, что на сегодняшний день международные матчи важны. По просьбе министерства спорта, решили поставить нас в сложные условия. Мы понимаем, что это важно для страны сейчас, поэтому готовы сыграть в том составе, который сейчас есть.
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