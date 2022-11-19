Сергей Карасев: «ЧМ-2022 смотреть не буду. ЛЧ и ЛЕ не смотрю. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там»

Российский судья не будет смотреть .

– Сейчас у вас есть какие-то наработки на будущее?

– Никаких наработок или предложений нет. Сейчас перерыв, чемпионат мира. В феврале сборы у российских судей, так что до этого времени уезжать не будем. Потом посмотрим.

– Значит, в Саудовскую Аравию в январе пока не зовут?

– Если что-то будет, мы обязательно рассмотрим. С Саудовской Аравией у нас хорошие отношения. Будем согласовывать эти вопросы с департаментом судейства.

– Вы сказали, что с и контактов не было с февраля. Вообще ни с кем общались?

– С руководителями – нет, никто не звонил, не писал и не объяснял причин, почему мы не назначаемся.

Коллеги звонят, пишут. Фамилий называть не буду, но это ребята из Европы. Поддерживают, надеются, что мы поскорее вернемся к международным играм.

– Не думали сейчас поехать на чемпионат мира как болельщик?

– Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку.

– Почему? Там же будут работать ваши коллеги.

– В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет.

Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, . Смотрю хайлайты, какие-то решения судей, но матчи – нет. Полностью сосредоточился на чемпионате России, – сказал Карасев.