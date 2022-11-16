Николай Левников о назначении Карасева на матч Казахстана и Узбекистана: «Позитивная новость для всех российских судей»

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Член судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал назначение Сергея Карасева главным арбитром товарищеского матча между сборными Узбекистана и Казахстана. 

– Это очень позитивно как для самого Сергея, так и для всех российских судей. Карасев по всем параметрам должен был попадать на чемпионат мира, но в итоге остался без международных матчей.

Хорошо, что он получил назначение на эту игру, хоть это и товарищеский матч, но это все‑таки сборные. Уровень любых национальных команд — азиатских, африканских, европейских – всегда высок. Это большая игра, ответственность. Для Сергея снова почувствовать это сейчас очень важно. Надо порадоваться за него и пожелать удачи. 

– Пауза в международной карьере сказывается на Карасеве?

– Думаю, что эта пауза не скажется на Сергее. Было видно, что после последнего чемпионата Европы он получил необходимую уверенность в своих действиях.

– Это назначение — сигнал для возвращения российских судей на международную арену?

– Очень хочется верить и пожелать всем нашим международным арбитрам получать игры самого высокого уровня, это важно для карьеры. Судейство в таких матчах дает стимул и мотивацию развиваться дальше.

Встреча пройдет 16 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте в 19:00 по времени Астаны. Для 43‑летнего арбитра ФИФА это первый международный матч в 2022 году. 

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