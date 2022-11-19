Аленичев о Месси: «Хочется, чтобы дошел как минимум до финала ЧМ. Лучший футболист современности, если не вообще в истории»

пожелал сборной Аргентины и Лионелю Месси победы на .

«Последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы он со сборной дошел как минимум до финала. Лео — лучший футболист мира. Как минимум — современности, если не вообще в истории.

Мне кажется, сейчас там [в сборной Аргентины] нет никаких склок, конфликтов. Установилась рабочая атмосфера, которая позволит южноамериканцам пройти как можно дальше по турнирной сетке», – написал экс-тренер «Спартака» в своей колонке.