Хулиан Альварес: «Месси всегда в лучшей форме, он единственный в своем роде. Отличный человек и великий капитан»

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Хулиан Альварес охарактеризовал Лионеля Месси

«На мой взгляд, Месси всегда в лучшей форме. Даже когда это не так, он все равно лучший благодаря тому, что он может сделать. Это великолепно. Он единственный в своем роде.

Очевидно, что его присутствие в команде – большая честь, и я помогу ему и всей команде принести радость Аргентине. Он великолепно руководит командой, и это сыграло свою роль перед финалом [Кубка Америки]. Он сказал несколько замечательных слов.

Находясь в команде, ты понимаешь, что он действительно нормальный человек, он отличный человек и великий капитан», – сказал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.

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