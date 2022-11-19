Хулиан Альварес: «Месси всегда в лучшей форме, он единственный в своем роде. Отличный человек и великий капитан»

охарактеризовал .

«На мой взгляд, Месси всегда в лучшей форме. Даже когда это не так, он все равно лучший благодаря тому, что он может сделать. Это великолепно. Он единственный в своем роде.

Очевидно, что его присутствие в команде – большая честь, и я помогу ему и всей команде принести радость . Он великолепно руководит командой, и это сыграло свою роль перед финалом [Кубка Америки]. Он сказал несколько замечательных слов.

Находясь в команде, ты понимаешь, что он действительно нормальный человек, он отличный человек и великий капитан», – сказал нападающий и сборной Аргентины.