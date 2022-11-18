Радимов о сборной России: «Многие не бегут. Сыграли с настроем «у меня есть строчка в Википедии»

раскритиковал игроков сборной России за матч с (0:0).

– Мне кажется, какое-то стеснение, может быть, было у молодых игроков сборной.

– Или недооценка соперника?

– Недооценка может быть в начале матча, когда ты понимаешь, что ты сильнее, что ты на классе сейчас выиграешь. Но когда этого не получается, ты должен добавлять какие-то физические силы, двигаться быстрее. Ведь какие-то единоборства, нейтральные мячи – мы столько их проиграли! Понимаешь, что надо бежать вперед, чтобы выиграть этот матч, а многие не бегут.

– Может быть, дело лежит в плоскости психологии – отсутствие перспектив на ближайшие годы, кто-то не понимает, зачем это все надо?

– Приехать в сборную и не понимать, зачем это надо? Да ну, перестаньте. Такого быть не может, матч любого статуса важен.

– Что будет с Узбекистаном в воскресенье?

– А вот с Узбекистаном будет «серьезный разговор», эта сборная сильнее нынешнего соперника. И в предстоящем матче будет совсем другой настрой.

– Воспитательная беседа от Карпина?

– Думаю, игроки и сами должны все понимать.

– Но хоть какое-то светлое пятно в сегодняшнем матче можно выделить? Кто-то же чем-то понравился?

– Какие-то моменты были, но чего-то цельного – нет.

– Может, за эти три дня сборов в Новогорске просто не успели сыграться, почувствовать друг друга?

– Да я не говорю про сыгранность, вы поймите. Просто по глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет. И в матче с Таджикистаном ни у кого я не увидел такого, что вот «все отдам». Некоторые сыграли с таким настроем, вроде, «у меня есть в Википедии строчка «я сыграл за сборную». Но за сборную не так надо играть.

– А если бы договорились о матче с Боснией и Герцеговиной, это была бы другая игра?

– Это точно был бы другой раздражитель, но то, что мы не сумеем договориться об этой встрече, изначально лежало на поверхности, – сказал бывший тренер «Зенита-2».