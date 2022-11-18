Радимов о сборной России: «Многие не бегут. Сыграли с настроем «у меня есть строчка в Википедии»
Владислав Радимов раскритиковал игроков сборной России за матч с Таджикистаном (0:0).
– Мне кажется, какое-то стеснение, может быть, было у молодых игроков сборной.
– Или недооценка соперника?
– Недооценка может быть в начале матча, когда ты понимаешь, что ты сильнее, что ты на классе сейчас выиграешь. Но когда этого не получается, ты должен добавлять какие-то физические силы, двигаться быстрее. Ведь какие-то единоборства, нейтральные мячи – мы столько их проиграли! Понимаешь, что надо бежать вперед, чтобы выиграть этот матч, а многие не бегут.
– Может быть, дело лежит в плоскости психологии – отсутствие перспектив на ближайшие годы, кто-то не понимает, зачем это все надо?
– Приехать в сборную и не понимать, зачем это надо? Да ну, перестаньте. Такого быть не может, матч любого статуса важен.
– Что будет с Узбекистаном в воскресенье?
– А вот с Узбекистаном будет «серьезный разговор», эта сборная сильнее нынешнего соперника. И в предстоящем матче будет совсем другой настрой.
– Воспитательная беседа от Карпина?
– Думаю, игроки и сами должны все понимать.
– Но хоть какое-то светлое пятно в сегодняшнем матче можно выделить? Кто-то же чем-то понравился?
– Какие-то моменты были, но чего-то цельного – нет.
– Может, за эти три дня сборов в Новогорске просто не успели сыграться, почувствовать друг друга?
– Да я не говорю про сыгранность, вы поймите. Просто по глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет. И в матче с Таджикистаном ни у кого я не увидел такого, что вот «все отдам». Некоторые сыграли с таким настроем, вроде, «у меня есть в Википедии строчка «я сыграл за сборную». Но за сборную не так надо играть.
– А если бы договорились о матче с Боснией и Герцеговиной, это была бы другая игра?
– Это точно был бы другой раздражитель, но то, что мы не сумеем договориться об этой встрече, изначально лежало на поверхности, – сказал бывший тренер «Зенита-2».
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