Литвинов о матче с Узбекистаном: «Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса»
Руслан Литвинов высказался перед матчем сборной России с Узбекистаном.
– Ваши ожидания от игры?
– Готовимся, как и положено. Посмотрели соперника, разобрали игру. Завтра все покажем.
– После Таджикистана разные эксперты негативно оценивали игру сборной России, обращаете ли на это внимание?
– Стараемся абстрагироваться от этого, не читать новости, а делать свою работу, выполнять установку. Иногда что-то не получается, но это футбол.
– Какая атмосфера в команде, с учетом того, что играете только с командами из близлежащих стран?
– Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас главное принимать участие в международных играх, к этому мы все стремимся.
Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса, игроки играют в топ-чемпионатах, поэтому для нас очень важно играть, – сказал хавбек сборной России и «Спартака».
Встреча пройдет в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор», начало – в 15:00 по московскому времени.
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