Литвинов о матче с Узбекистаном: «Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов высказался перед матчем сборной России с Узбекистаном.

– Ваши ожидания от игры? 

– Готовимся, как и положено. Посмотрели соперника, разобрали игру. Завтра все покажем.

– После Таджикистана разные эксперты негативно оценивали игру сборной России, обращаете ли на это внимание? 

– Стараемся абстрагироваться от этого, не читать новости, а делать свою работу, выполнять установку. Иногда что-то не получается, но это футбол.  

– Какая атмосфера в команде, с учетом того, что играете только с командами из близлежащих стран?

– Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас главное принимать участие в международных играх, к этому мы все стремимся.

Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса, игроки играют в топ-чемпионатах, поэтому для нас очень важно играть, – сказал хавбек сборной России и «Спартака».

Встреча пройдет в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор», начало – в 15:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные