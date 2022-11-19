Литвинов о матче с Узбекистаном: «Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса»

высказался перед матчем сборной России с .

– Ваши ожидания от игры?

– Готовимся, как и положено. Посмотрели соперника, разобрали игру. Завтра все покажем.

– После Таджикистана разные эксперты негативно оценивали игру сборной России, обращаете ли на это внимание?

– Стараемся абстрагироваться от этого, не читать новости, а делать свою работу, выполнять установку. Иногда что-то не получается, но это футбол.

– Какая атмосфера в команде, с учетом того, что играете только с командами из близлежащих стран?

– Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас главное принимать участие в международных играх, к этому мы все стремимся.

Нас лишили возможности играть с европейскими сборными, но и здесь команды высокого класса, игроки играют в топ-чемпионатах, поэтому для нас очень важно играть, – сказал хавбек сборной России и .

Встреча пройдет в Ташкенте 20 ноября на стадионе «Пахтакор», начало – в 15:00 по московскому времени.