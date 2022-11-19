Состав Англии – самый дорогой на ЧМ-2022. У нее, Бразилии и Франции команда стоит больше 1 млрд евро (Transfermarkt)
Состав сборной Англии стал самым дорогим на ЧМ-2022 в Катаре.
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих сборных предстоящего чемпионата мира.
На первом месте – сборная Англии, стоимость состава оценивается в 1,26 млрд евро. Второе место заняла национальная команда Бразилии – 1,14 млрд евро. Топ-3 замкнула Франция – 1,03 млрд евро.
Полный список выглядит так:
1. Англия – 1,26 млрд евро;
2. Бразилия – 1,14 млрд евро;
3. Франция – 1,03 млрд евро;
4. Португалия – 937 млн евро;
5. Германия – 886 млн евро;
6. Испания – 877 млн евро;
7. Аргентина – 645 млн евро;
8. Нидерланды – 587 млн евро;
9. Бельгия – 563 млн евро;
10. Уругвай – 450 млн евро.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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