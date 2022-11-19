Состав Англии – самый дорогой на ЧМ-2022. У нее, Бразилии и Франции команда стоит больше 1 млрд евро (Transfermarkt)

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Состав сборной Англии стал самым дорогим на ЧМ-2022 в Катаре.

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих сборных предстоящего чемпионата мира.

На первом месте – сборная Англии, стоимость состава оценивается в 1,26 млрд евро. Второе место заняла национальная команда Бразилии – 1,14 млрд евро. Топ-3 замкнула Франция – 1,03 млрд евро.

Полный список выглядит так:

1. Англия – 1,26 млрд евро;

2. Бразилия – 1,14 млрд евро;

3. Франция – 1,03 млрд евро;

4. Португалия – 937 млн евро;

5. Германия – 886 млн евро;

6. Испания – 877 млн евро;

7. Аргентина – 645 млн евро;

8. Нидерланды – 587 млн евро;

9. Бельгия – 563 млн евро;

10. Уругвай – 450 млн евро.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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