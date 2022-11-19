Тебас о ЧМ зимой: «ФИФА потребовалось 2 года, чтобы понять, что в Катаре летом очень жарко. Мы обращались в CAS с требованием изменить дату турнира»
Президент Ла Лиги высказался о проведении чемпионата мира-2022 зимой.
«ФИФА через два года после присуждения чемпионата мира Катару поняла, что летом там очень жарко... Потребовалось два года, чтобы это осознать.
Мы подавали заявление против ФИФА в CAS с требованием изменить дату чемпионата мира», – сказал Хавьер Тебас.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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