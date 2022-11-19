Президент ФИФА о ЧМ-2022: «Можете распять меня. Не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Пусть люди наслаждаются турниром»

готов принять на себя всю критику за чемпионат мира-2022.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров.

Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого.

Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – сказал президент .