Президент ФИФА о ЧМ-2022: «Можете распять меня. Не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Пусть люди наслаждаются турниром»

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Джанни Инфантино готов принять на себя всю критику за чемпионат мира-2022.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. 

«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров.

Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого.

Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – сказал президент ФИФА.

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