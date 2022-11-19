Президент ФИФА об ЛГБТ-фанатах на ЧМ-2022: «Всем будут рады. Если какой-то странный человек скажет обратное – то это не мнение Катара или ФИФА»

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Президент ФИФА высказался о посещении ЧМ-2022 ЛГБТ-фанатами. 

«Они [катарские чиновники] заверили, что я могу подтвердить, что всем будут рады. Если какой-то странный человек скажет обратное – то это не мнение страны и уж точно это не мнение ФИФА. Четкое требование ФИФА заключается в том, что всем должны быть рады.

Всем, кто приедет в Катар – независимо от религии, расы, сексуальной ориентации, убеждений – будут рады. Это было нашим требованием, и катарское государство придерживается этого требования.

Вы скажете мне: «Да, но есть законы, которые запрещают одно или другое». Да, эти законы существуют. Они существуют во многих странах мира. Такое законодательство было в Швейцарии, когда она организовывала чемпионат мира в 1954 году. Как и в том, что касается рабочих, процессы идут», – сказал Джанни Инантино. 

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