Чалов покинул расположение сборной России и не сыграет с Узбекистаном. У него температура
Федор Чалов не сыграет за сборную России в следующем матче.
Как сообщает «Матч ТВ», нападающий ЦСКА покинул расположение национальной команды в Ташкенте и не примет участие в товарищеской игре против сборной Узбекистана. Игрок вернулся в Москву.
ЦСКА уточнил, что вчера у Федора появились признаки вирусной инфекции и повышение температуры.
24-летний форвард вышел в стартовом составе сборной России на матч против Таджикистана (0:0) и был заменен в перерыве. Вместо него на поле вышел Арсен Захарян.
Матч Узбекистан – Россия состоится 20 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Комментарии