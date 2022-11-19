Чалов покинул расположение сборной России и не сыграет с Узбекистаном. У него температура

не сыграет за сборную России в следующем матче.

Как сообщает , нападающий покинул расположение национальной команды в Ташкенте и не примет участие в товарищеской игре против сборной Узбекистана. Игрок вернулся в Москву.

ЦСКА уточнил, что вчера у Федора появились признаки вирусной инфекции и повышение температуры.

24-летний форвард вышел в стартовом составе сборной России на матч против Таджикистана (0:0) и был заменен в перерыве. Вместо него на поле вышел Арсен Захарян.

Матч Узбекистан – Россия состоится 20 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.