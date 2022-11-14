Макарчук о сборной России: «Товарищеские матчи вызывают интерес у многих, за ними будут следить, а это важно»

высказался о товарищеских матчах сборной России.

«От вызова в сборную у меня все время остаются великолепные эмоции, что в первый раз, что во второй. Я всегда с радостью туда еду, другого сказать не могу. Я пока не смотрел, как играют сборные и , знаю, что против нас сыграет [Эльдор] Шомуродов.

Конечно, матчи сборной важны, ведь они вызывают интерес у многих, за ними будут следить болельщики, а журналисты будут их обсуждать и брать у игроков интервью», – сказал полузащитник и сборной России.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, а затем 20 ноября сыграет в Ташкенте против сборной Узбекистана.