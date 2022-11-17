Пиняев, Садулаев, Хлусевич, Макарчук, Солдатенков – в старте сборной России на матч с Таджикистаном. Капитан – Глебов

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Стал известен стартовый состав сборной России на матч против Таджикистана.

Команды проведут товарищескую игру в Душанбе. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Вратарь: Александр Селихов;

Защитники: Артем Макарчук, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич;

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Уткин;

Нападающие: Сергей Пиняев, Федор Чалов, Лечи Садулаев.

Капитаном команды в этом матче будет Данил Глебов. 

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