Пиняев, Садулаев, Хлусевич, Макарчук, Солдатенков – в старте сборной России на матч с Таджикистаном. Капитан – Глебов

Стал известен стартовый состав сборной России на матч против .

Команды проведут товарищескую игру в Душанбе. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Вратарь: Александр Селихов;

Защитники: Артем Макарчук, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, ;

Полузащитники: Данил Глебов, , Даниил Уткин;

Нападающие: , , Лечи Садулаев.

Капитаном команды в этом матче будет Данил Глебов.