Пиняев, Садулаев, Хлусевич, Макарчук, Солдатенков – в старте сборной России на матч с Таджикистаном. Капитан – Глебов
Стал известен стартовый состав сборной России на матч против Таджикистана.
Команды проведут товарищескую игру в Душанбе. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Вратарь: Александр Селихов;
Защитники: Артем Макарчук, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич;
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Уткин;
Нападающие: Сергей Пиняев, Федор Чалов, Лечи Садулаев.
Капитаном команды в этом матче будет Данил Глебов.
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