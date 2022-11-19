Лапорта о 17 игроках «Барсы» на ЧМ: «Явное доказательство, что у нас футболисты с большим талантом. Надеюсь, некоторые из них вернутся чемпионами»

поделился мнением о .

Напомним, что отправила рекордное количество игроков на турнир в Катаре – 17. Семнадцатым стал защитник Алекс Бальде, вызванный из-за травмы Хосе Гайи.

– Это явное доказательство того, что у нас есть игроки с большим талантом, и это заставляет нас гордиться ими. Мы хотим, чтобы каждый из них проявил свой талант в национальных командах. Надеюсь, что некоторые из них вернутся чемпионами мира, и, самое главное, все они вернутся домой целыми и невредимыми, – сказал президент «Барселоны».

– Многое ли изменилось из-за паузы на чемпионат мира в это время года?

– Нам всем пришлось менять свои планы. Планирование сезона в этот раз отличалось от других, как в стратегическом плане, так и в плане физической подготовки.

Мы все находимся в ожидании того, что произойдет после чемпионата мира, в каком состоянии вернутся игроки, как они будут завершать уже начатые сезоны. Мы столкнулись с этим, мы работаем над этим, мы готовимся к тому, чтобы вторая часть сезона была успешной.

Есть страны, где чемпионат разделен на две части, но для нас это в новинку. Посмотрим, как пойдет, – добавил Лапорта.

Лапорта о Пике: «Жерар всегда будет ориентиром для болельщиков «Барселоны». Он завершил карьеру с достоинством и признанием»