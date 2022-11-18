Лапорта о Пике: «Жерар всегда будет ориентиром для болельщиков «Барселоны». Он завершил карьеру с достоинством и признанием»

ответил на вопрос о том, удивило ли его решение завершить карьеру.

– Вас удивило решение Жерара Пике завершить карьеру?

– Нет. Потому что мы говорили об этом с начала сезона. Пике – выдающийся игрок. Он всегда будет ориентиром для болельщиков «Барселоны». У меня с ним очень хорошие отношения.

Он решился на этот шаг, потому что понимал спортивную составляющую в этом сезоне. Тренер сказал, что не будет рассчитывать на него, как в прошлом сезоне, и что Пике – победитель, конкурентоспособный человек.

Поэтому он решил завершить карьеру. Жерар сделал это с достоинством и признанием, попрощавшись с болельщиками.

Уверен, что он поможет «Барселоне», где бы он ни был, потому что носит это в своем сердце, – сказал президент «Барселоны».