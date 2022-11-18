Лапорта об уходе Месси: «Беру ответственность на себя, эта проблема всегда была занозой. Мы убеждены: Лео знает, что «Барса» – его дом»
Жоан Лапорта рассказал об эмоциях, которые повлек за собой уход Лионеля Месси в «ПСЖ».
– Насколько на вас повлияла ситуация с уходом Лионеля Месси?
– Сильно повлияла. Мы не понимали, как правильно разобраться в этой ситуации.
Я беру на себя ответственность, хотя у меня тоже было не так много вариантов. Это проблема, которая всегда была занозой для меня, ведь мы могли разрешить этот вопрос лучше.
Когда в команде есть такой футболист, как Лео Месси, это всегда очень хорошо. Он лучший в мире.
Мы убеждены: Месси знает, что «Барселона» – его дом, и что мы его очень любим.
Из уважения к «ПСЖ» и самому Месси это та тема, в которую мы не можем особо углубляться, – заявил президент «Барселоны».
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