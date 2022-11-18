Лапорта об уходе Месси: «Беру ответственность на себя, эта проблема всегда была занозой. Мы убеждены: Лео знает, что «Барса» – его дом»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта рассказал об эмоциях, которые повлек за собой уход Лионеля Месси в «ПСЖ».

– Насколько на вас повлияла ситуация с уходом Лионеля Месси?

– Сильно повлияла. Мы не понимали, как правильно разобраться в этой ситуации.

Я беру на себя ответственность, хотя у меня тоже было не так много вариантов. Это проблема, которая всегда была занозой для меня, ведь мы могли разрешить этот вопрос лучше.

Когда в команде есть такой футболист, как Лео Месси, это всегда очень хорошо. Он лучший в мире.

Мы убеждены: Месси знает, что «Барселона» – его дом, и что мы его очень любим.

Из уважения к «ПСЖ» и самому Месси это та тема, в которую мы не можем особо углубляться, – заявил президент «Барселоны».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные