Лапорта о «Барсе» в ЛЕ: «Матч с «МЮ» – уровень ЛЧ. Судя по качеству игры, мы могли выйти в плей-офф»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта высказался о том, что «Барселона» будет играть в Лиге Европы.

– Как на «Барселону» повлияли второй подряд вылет из Лиги чемпионов и необходимость снова играть в Лиге Европы?

– Жеребьевка чуть смягчила ситуацию: «Барселона» против «Манчестер Юнайтед» – это игра уровня Лиги чемпионов.

Там выступает очень много европейских команд, которые очень сильны. Лига Европы – это важный турнир. Конечно, это не Лига чемпионов, но мы подойдем к этому турниру со спортивной злостью. Важно, что мы восстановились и преодолели ситуацию, которая могли привести к банкротству клуба.

Если судить по качеству игры, то мы могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но из-за определенных обстоятельств нам не удалось набрать нужное количество очков.

Сейчас наш приоритет – это Ла Лига, но мы участвуем и в других интересных турнирах. Например, в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии, в Кубке Испании и в Лиге Европы, которую мы еще никогда не выигрывали. За победу в ней мы тоже хотим побороться, – сказал президент «Барселоны».

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