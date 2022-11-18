Лапорта о «Барсе» в ЛЕ: «Матч с «МЮ» – уровень ЛЧ. Судя по качеству игры, мы могли выйти в плей-офф»

высказался о том, что будет играть в .

– Как на «Барселону» повлияли второй подряд вылет из Лиги чемпионов и необходимость снова играть в Лиге Европы?

– Жеребьевка чуть смягчила ситуацию: «Барселона» против – это игра уровня Лиги чемпионов.

Там выступает очень много европейских команд, которые очень сильны. Лига Европы – это важный турнир. Конечно, это не Лига чемпионов, но мы подойдем к этому турниру со спортивной злостью. Важно, что мы восстановились и преодолели ситуацию, которая могли привести к банкротству клуба.

Если судить по качеству игры, то мы могли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но из-за определенных обстоятельств нам не удалось набрать нужное количество очков.

Сейчас наш приоритет – это , но мы участвуем и в других интересных турнирах. Например, в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии, в Кубке Испании и в Лиге Европы, которую мы еще никогда не выигрывали. За победу в ней мы тоже хотим побороться, – сказал президент «Барселоны».