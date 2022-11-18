Погба о Роналду: «Криштиану – личность, победитель. Каждый день – новый рекорд, вызов самому себе»

хвалебно высказался о .

«Я знаю футболистов, которые ведут себя профессионально, приходят рано, восстанавливаются и все в этом роде. Но есть тот, кто делает это каждый день и не останавливается. Это Криштиану.

Это личность, он победитель. Роналду никогда не бывает доволен, он всегда хочет большего. Его девиз: «Я могу больше. Я сделаю больше».

У него огромная мотивация. Каждый день – новый рекорд, новый вызов, вызов самому себе. Вот это я заметил за тот год, который я провел рядом с ним.

Он говорит: «Я должен быть лучше самого себя», – заявил бывший футболист , который сейчас представляет .